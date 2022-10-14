Орещук — о дисквалификации Бальде: «Спартак» откуда мог об этом знать?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о переходе Кейта Бальде в «Спартак» минувшим летом из «Кальяри».

Напомним, что сенегальский форвард провёл в составе «красно-белых» всего одну игру, после чего был отстранён от работы с командой из-за нарушения процедуры допинг-контроля во времена своих выступлений в Италии.

«Вряд ли это ошибка «Спартака». Агент должен предупреждать о таких вещах, что Бальде опоздал на допинг-тест, что идёт проверка, что могут быть санкции. «Спартак» откуда мог об этом знать?» — цитирует Орещука Metaratings.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 16 октября, против ЦСКА. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. На данный момент «красно-белые» опережают «армейцев» в турнирной таблице на одно очко.