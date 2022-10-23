В «Спартаке» рассказали, как Абаскаль отреагировал на свою диквалификацию

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о реакции главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля на свою дисквалификацию.

Напомним, ранее испанский специалист был дисквалифицирован на одну игру из-за конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым по ходу матча 13-го тура РПЛ, который завершился со счётом 2:2.

Зеленов сообщил, что сам Абаскаль считает данное наказание несправедливым.

«Он был обескуражен. Но лучше сами спросите о его эмоциях, когда придёт время», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт сегодня, 23 октября, против «Химок». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.