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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин сравнил Промеса и Карраскаля перед дерби

12 Октября 2022 • 07:12 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

Ветеран сборной России и столичного ЦСКА Евгений Алдонин в преддверии дерби против «Спартака» провел сравнение между «армейцем» Хорхе Карраскалем и игроком «красно-белых» Куинси Промесом.

«Оба игрока хороши. С точки зрения перспективы у Хорхе больше возможностей, чем у Куинси, хотя Промес тоже хорошо себя проявляет - забивает и ассистирует», - передает слова Евгения Metaratings.ru.

В текущем сезоне Премьер-лиги Промес отметился 11 забитыми мячами. В свою очередь Карраскаль записал на свой счет пять голов.

Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 16 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Алдонин Куинси Промес Хорхе Карраскаль
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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