Алдонин сравнил Промеса и Карраскаля перед дерби

Ветеран сборной России и столичного ЦСКА Евгений Алдонин в преддверии дерби против «Спартака» провел сравнение между «армейцем» Хорхе Карраскалем и игроком «красно-белых» Куинси Промесом.

«Оба игрока хороши. С точки зрения перспективы у Хорхе больше возможностей, чем у Куинси, хотя Промес тоже хорошо себя проявляет - забивает и ассистирует», - передает слова Евгения Metaratings.ru.

В текущем сезоне Премьер-лиги Промес отметился 11 забитыми мячами. В свою очередь Карраскаль записал на свой счет пять голов.

Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 16 октября.