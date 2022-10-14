Роша: «В футболе ошибки всегда коллективные»

Защитник столичного ЦСКА Виллиан Роша вспомнил эпизод с пропущенным голом в проигранном матче против «Торпедо».

«В футболе ошибки всегда коллективные. Побеждаем все вместе и проигрываем тоже вместе. Да, с моей стороны там была невнимательность, но такие неточности случаются», – цитирует бразильского футболиста издание «Чемпионат». Напомним, что подопечные Владимира Федотова уступили с минимальным счётом, в котором результативную ошибку допустил именно Роша.

В рамках Российской премьер-лиги новичок ЦСКА провёл четыре игры, в которых забил один гол. Следующей встречей для его клуба станет принципиальный поединок против «Спартака».

