Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи: «Федотова нужно дисквалифицировать минимум на две игры»

19 Октября 2022 • 10:51 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи считает, что главного тренера ЦСКА Владимира Федотова стоит наказать дисквалификацией за высказывания в сторону рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля во время недавнего дерби.

«Должна быть дисквалификация. Игры на две минимум. К тому же там еще лексика присутствовала. Нельзя допускать такие вещи, такое поведение», - передает слова Хаджи сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок завершился вничью со счетом 2:2.

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА располагается на третьей строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Федотов Александр Хаджи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Юбор
19 Октября 2022 в 10:57
А не надо скакать как на майдане, Зобнин симулировал фэйр плэй когда понял, что упустил мяч, Абаскаля должен был охватить испанский стыд.
Cruyff
19 Октября 2022 в 10:54
какое свинство ай ай ай....
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
11:39 · Россия. Премьер-лига
БК Фонбет и ФК Химки выпустили ретро-форму
11:28 · Россия. Премьер-лига
Маслов высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Камано: «Я уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ»
11:21 · Россия. Премьер-лига
В «Галатасарае» высказались о трансфере Смолова
11:16 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Швейцарии
11:16 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт объяснил, почему «Динамо» начало побеждать
11:08 · Россия. Премьер-лига
Смолов мог летом перейти в европейский клуб
11:01 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотиву» нужно побеждать в чемпионате»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Изидор рассказал о советах, которые ему даёт Лоськов
10:51 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Федотова нужно дисквалифицировать минимум на две игры» 2
10:42 · Россия. Премьер-лига
Раконьяц: «Локомотив» находится на правильном пути»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Титов рассказал, мог ли Акинфеев спасти ЦСКА после удара Зиньковского 4
10:31 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Зиньковский - талантище, ему обязательно надо играть»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Агент вратаря Коновалова: «На данный момент Россию не рассматриваем»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Изидор ответил Лебеденко: «Локомотив» - не аутсайдер!»
Все новости
Рекомендуем