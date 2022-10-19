Хаджи: «Федотова нужно дисквалифицировать минимум на две игры»

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи считает, что главного тренера ЦСКА Владимира Федотова стоит наказать дисквалификацией за высказывания в сторону рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля во время недавнего дерби.

«Должна быть дисквалификация. Игры на две минимум. К тому же там еще лексика присутствовала. Нельзя допускать такие вещи, такое поведение», - передает слова Хаджи сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок завершился вничью со счетом 2:2.

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА располагается на третьей строчке.