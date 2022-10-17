Кечинов — о дерби: «Ничья по делу»

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал ничью «красно-белых» в принципиальном поединке против ЦСКА.

«Отличная игра, зрелищная, очень боевая. Держала в напряжении до последней минуты. Забиты прекрасные мячи. Счет закономерный, ничья по делу», – заявил экс-футболист московского коллектива в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также Кечинов отметил роль замен обоих тренеров, повлиявших на итоговый результат. По мнению Валерия, такой исход дерби на руку только «Зениту», который смог ещё сильнее оторваться от ближайших соперников по итогам тура.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» сыграли яркую ничью со счётом 2:2. Отставание вышедших на второе место «красно-белых» от лидера составляет семь очков.

