Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов — о дерби: «Ничья по делу»

17 Октября 2022 • 10:28 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал ничью «красно-белых» в принципиальном поединке против ЦСКА.

«Отличная игра, зрелищная, очень боевая. Держала в напряжении до последней минуты. Забиты прекрасные мячи. Счет закономерный, ничья по делу», – заявил экс-футболист московского коллектива в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также Кечинов отметил роль замен обоих тренеров, повлиявших на итоговый результат. По мнению Валерия, такой исход дерби на руку только «Зениту», который смог ещё сильнее оторваться от ближайших соперников по итогам тура.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» сыграли яркую ничью со счётом 2:2. Отставание вышедших на второе место «красно-белых» от лидера составляет семь очков.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Валерий Кечинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
11:01 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Абаскаль — лучший тренер «Спартака» за последние 10 лет»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Юран разобрал гол Зиньковского в дерби с ЦСКА
10:49 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Я не видел, что ЦСКА нарушал принцип Fair Play»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Помощник Федотова: «Поведение Абаскаля? Нравится ему кривляться — это его выбор»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, почему после перерыва в матче с ЦСКА «Спартак» начал выглядеть лучше
10:28 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — о дерби: «Ничья по делу»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Четыре игрока «Зенита» - в символической сборной 13-го тура РПЛ
10:25 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов рассказал, чего не хватило ЦСКА в матче со «Спартаком»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Мендес: «Недоволен результатом матча со «Спартаком»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Мевля - не игрок стартового состава «Спартака»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Кто такой Абаскаль, чтобы позволять себе так вести в чужой стране?»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Спартак» - молодая команда с характером, нам нужно учиться»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Рыбус завершил карьеру в сборной Польши
09:19 · Россия. Премьер-лига
Карякин: «Спартак» давил и был ярче ЦСКА»
09:02 · Россия. Премьер-лига
Гладилин подвёл итоги дерби ЦСКА - «Спартак»
Все новости
Рекомендуем