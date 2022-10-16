Арбитр Карасёв допустил грубую ошибку в дерби ЦСКА – «Спартак»

Главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» завершилось вничью со счётом 2:2. Стоит сказать, что по ходу игры главный арбитр Сергей Карасёв допустил грубую ошибку. Ближе к средине второго тайма защитник «армейцев» Виллиан Роша шипами ударил в район голеностопа Михаила Игнатова. Согласно правилам игры, Карасёв должен был показать игроку жёлтую карточку. В таком случае Роша покинул бы поле, ведь у него в пассиве уже было предупреждение.

Сергей Карасёв допустил ошибку при счёте 2:1 в пользу ЦСКА. Если бы Роша был удалён, «Спартаку» было бы проще удержать победу.

«Спартак» по итогам тура поднялся на второе место, а ЦСКА – на третье.