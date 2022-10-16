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Арбитр Карасёв допустил грубую ошибку в дерби ЦСКА – «Спартак»

16 Октября 2022 • 22:08 Комментировать (10)
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» завершилось вничью со счётом 2:2. Стоит сказать, что по ходу игры главный арбитр Сергей Карасёв допустил грубую ошибку. Ближе к средине второго тайма защитник «армейцев» Виллиан Роша шипами ударил в район голеностопа Михаила Игнатова. Согласно правилам игры, Карасёв должен был показать игроку жёлтую карточку. В таком случае Роша покинул бы поле, ведь у него в пассиве уже было предупреждение.

Сергей Карасёв допустил ошибку при счёте 2:1 в пользу ЦСКА. Если бы Роша был удалён, «Спартаку» было бы проще удержать победу.

«Спартак» по итогам тура поднялся на второе место, а ЦСКА – на третье.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Карасёв
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
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Павел Шереметов
16 Октября 2022 в 22:58
А что можно сказать о нарушении в штрафной ЦСКА, когда защитник обхватил Соболева,а потом толкнул его. Что нарушения против Соболя не считаются.
SpaM
16 Октября 2022 в 22:49
И не единственную. Прямые шипы в ногу Пруцева - там просто жесть. Самая прямая красная, что можно было представить.
ингерман
16 Октября 2022 в 22:37
Сергей Карасёв допустил ошибку при счёте 2:1 в пользу ЦСКА. Если бы Роша был удалён, «Спартаку» было бы проще удержать победу..
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ай ничево не поняв.. кто туц какую нюру живо-харлал.. но оченна была ынтересна.. А-ха-ха-ха! )))
wertygaz
16 Октября 2022 в 22:24
Он и пенальти не дал… Соболева держали и потом толкнули и… ничего.
wild cat
16 Октября 2022 в 22:18
апеть свистулькин атрабатаваит заказ газпрома..)) скандал аднака назриваит ф парасячим каралефстви...)) да када жы энта закончица..сколька можна душыть народнаю каманду...))
Cruyff
16 Октября 2022 в 22:18
это кто тут вылез из .....
wertygaz
16 Октября 2022 в 22:17
Карась судил за ЦСКА однозначно, ещё две отмашки промолчал, прямой ногой в опорную ногу тоже… там игроку ногу чуть не сломали и всего желтая.
wild cat
16 Октября 2022 в 22:21
эх зульфии на них нету..супастаты..)) ни дали пабидить ф дерби...))
ингерман
16 Октября 2022 в 22:38
ай бро с ней бы сиськам поточняк не паздаровилося.. )))
wild cat
16 Октября 2022 в 22:42
канешна..бро..дык энта жы газпром иё атстранил ат фуцболу...)) кругом загавар бро..ты жы знаишь...))
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