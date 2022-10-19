Селюк — о Федотове: «Можно вытащить человека из деревни, но деревню из человека – никогда»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о поведении главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Напомним, в перерыве матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2) наставник «армейцев» вступил в конфликт с испанским специалистом Гильермо Абаскалем, который руководит «красно-белыми».

Селюк осудил поведение Федотова, напомнив, что такое с ним происходит уже не первый раз, и российскому тренеру необходимо научиться уважать своих коллег по цеху.

«Я согласен с выражением: «Можно вытащить человека из деревни, но деревню из человека – никогда». С Федотовым порой связаны разные странные вещи. Как пример – конфликт с Тедеско, когда Федотов ещё был в «Сочи». Человеку 56 лет, и такое поведение не совсем правильно», — цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА минувшим летом. Ранее он работал в «Сочи» и «Оренбурге». После 13 туров текущего розыгрыша РПЛ «армейцы» расположились на третьем месте турнирной таблицы, имея в своём активе 25 набранных очков.