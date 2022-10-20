Масалитин — о дисквалификации Федотова и Абаскаля: «Из мухи сделали слона»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о дисквалификации главного тренера «армейцев» Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, сегодня, 20 октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать обоих специалистов на одну игру за их конфликт по ходу матча 13-го тура РПЛ, который завершился вничью со счётом 2:2.

По мнению Масалитина, вся эта ситуация высосана из пальца.

«Из мухи сделали слона. Всё было накручено и до самой игры, и вовремя, и после. Зачем всё это было делать? Нужно было позвонить в клубы, спросить, есть ли претензии, и если да, то тогда уже вызывать. А если претензий нет, то зачем. Это дерби, эмоции захлёстывают», — приводит слова Масалитина Metaratings.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 23 октября против «Оренбурга», а «Спартак» в этот же день день примет на своём поле «Химки».