Кавазашвили заявил, что Соболев является достоянием российского футбола

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об уровне нападающего «красно-белых» Александра Соболева.

«Сейчас Соболева признали лучшим футболистом месяца РПЛ. Саша — достояние российского футбола», — заявил Кавазашвили «Чемпионату».

Эксперт сказал, что не воспринимает всерьез сравнение между Соболевым и Эрлингом Холанном, вот когда зарубежных игроков станут сравнивать с Соболевым, тогда и можно будет говорить о подъеме российского футбола.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего форварда 8 забитых мячей и 5 результативных передач в 15 матчах с учетом всех турниров.