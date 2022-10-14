Габулов назвал самого стабильного вратаря РПЛ

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с корреспондентом Sport24 поделился мнением о том, кто из вратарей показывает самую стабильную игру в нынешнем сезоне.

«Самый стабильный в этом сезоне - Акинфеев. Он вообще не совершает ошибок. Отсюда и небольшое количество пропущенных голов», - передает слова Габалова Sport24.

В 12 матчах текущего розыгрыша Российской премьер-лиги 36-летний Акинфеев пропустил 11 голов. В четырех встречах он сохранил ворота в неприкосновенности.

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ. В грядущий уик-энд «армейцы» сыграют против «Спартака».