Габулов назвал самого стабильного вратаря РПЛ

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с корреспондентом Sport24 поделился мнением о том, кто из вратарей показывает самую стабильную игру в нынешнем сезоне.
«Самый стабильный в этом сезоне - Акинфеев. Он вообще не совершает ошибок. Отсюда и небольшое количество пропущенных голов», - передает слова Габалова Sport24.
В 12 матчах текущего розыгрыша Российской премьер-лиги 36-летний Акинфеев пропустил 11 голов. В четырех встречах он сохранил ворота в неприкосновенности.
После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ. В грядущий уик-энд «армейцы» сыграют против «Спартака».
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