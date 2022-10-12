В агентстве SBE SHLOMY BEN EZRA AGENCY прокомментировали будущее игрока «Маккаби» из Хайфы Нета Лави, на фоне слухов об интересе клубов РПЛ.

«Сейчас с нами не связывались из России. Мы не знаем, есть ли у клубов интерес к Лави. Да, что-то со стороны ЦСКА имело место прошлым летом, но без конкретики. Контракт Нета Лави с «Маккаби» заканчивается в мае следующего года, мы ведём переговоры по его продлению. Нета – капитан команды, важная часть клуба, это надо учитывать. Но мы не будем скрывать, что он хочет поиграть и за пределами Израиля», – заявили в агентстве в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что накануне клуб Лави одержал историческую победу в рамках Лиги чемпионов, обыграв «Ювентус» со счётом 2:0.

