Гранат — о матче ЦСКА – «Спартак»: «Думаю, будет ничейный исход»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался в преддверии столичного дерби между ЦСКА и «красно-белыми».

«Дерби на то и дерби, что результат всегда непредсказуем. Сейчас ЦСКА и «Спартак» — равные соперники. Думаю, будет ничейный исход», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги состоится сегодня, 16 октября, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. За подробной текстовой трансляцией матча можно будет следить на портале LiveResult.

«Красно-белые» занимают 3-е место в РПЛ, набрав 25 очков. «Армейцы» располагаются на строчку ниже, имея 24 балла.