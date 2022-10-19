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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РФС оценили работу Карасёва на дерби ЦСКА – «Спартак»

19 Октября 2022 • 13:09 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Павел Каманцев, который возглавляет департамент судейства в Российском футбольном союзе, дал оценку работе Сергея Карасёва в дерби между ЦСКА и «Спартаком» (ничья 2:2).

«В целом со сложным матчем Карасёв справился. Матч был предельно сложным. Какие-то недочёты есть, но в целом… Оценка судейству? Скажем так – она соответствует сложности матча», - сказал Каманцев. Видео с его словами было опубликовано в телеграм-канале «Панк инсайд».

Напомним, что Сергей Карасёв допустил несколько достаточно грубых ошибок по ходу главного дерби Москвы. В ближайшее время на официальном сайте РФС должны быть опубликованы решения экспертно-судейской комиссии.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Карасёв Павел Каманцев
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