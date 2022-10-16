Мойзес: «Минусовая температура меня не пугает»

Защитник ЦСКА Мойзес признался, что с нетерпением ждёт ноябрьских матчей РПЛ, чтобы сыграть в холодную погоду.

Напомним, 27-летний бразилец перешёл в московский клуб минувшим летом из «Интернасьонала». За «армейцев» Мойзес успел провести 11 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Отметим, что прежде за пределами Бразилии футболист никогда не выступал.

«При переезде сюда мы с женой говорили о холоде. Ну вот я всё жду уже с нетерпением и трепетом, когда же этот холод придёт. Конечно, игра при минусовой температуре будет для меня чем-то новым, но это меня не пугает», — цитирует Мойзеса «Матч ТВ».

Защитник отметил, что самая низкая температура, при которой ему ранее приходилось играть — 7-8 градусов.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт сегодня, 16 октября, против «Спартака». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.