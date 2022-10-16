Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мойзес: «Минусовая температура меня не пугает»

16 Октября 2022 • 09:41 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.30 X 3.65 2 2.95
Через 9 ч. 39 мин.

Защитник ЦСКА Мойзес признался, что с нетерпением ждёт ноябрьских матчей РПЛ, чтобы сыграть в холодную погоду.

Напомним, 27-летний бразилец перешёл в московский клуб минувшим летом из «Интернасьонала». За «армейцев» Мойзес успел провести 11 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Отметим, что прежде за пределами Бразилии футболист никогда не выступал.

«При переезде сюда мы с женой говорили о холоде. Ну вот я всё жду уже с нетерпением и трепетом, когда же этот холод придёт. Конечно, игра при минусовой температуре будет для меня чем-то новым, но это меня не пугает», — цитирует Мойзеса «Матч ТВ».

Защитник отметил, что самая низкая температура, при которой ему ранее приходилось играть — 7-8 градусов.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт сегодня, 16 октября, против «Спартака». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Мойзес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.10.22 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Сочи Сочи
2.60 3.70 2.60
Видео
16.10.22 в 16:30
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
7.60 5.40 1.38
Видео
16.10.22 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.45 3.55 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
10:19 · Россия. Премьер-лига
Агент: «К Перковичу есть большой интерес из РПЛ»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил шансы «Спартака» победить ЦСКА
10:08 · Россия. Премьер-лига
Кокорин дал совет юным футболистам
09:55 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев оценил форму лидеров «Спартака»
09:49 · Россия. Премьер-лига
В «Касымпаше» высказались о трансфере Селихова
09:43 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев - о матче со «Спартаком»: «Если победим 5:4, буду очень рад»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «Минусовая температура меня не пугает»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, чего ждёт от дерби ЦСКА - «Спартак»
09:27 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев рассказал об атмосфере, царившей в «Локомотиве» в период неудачной серии
09:11 · Кубок России
Шунин: «Надо показать свою лучшую игру, чтобы победить «Ростов»
08:10 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали, как разгром 0:8 от «Зенита» повлиял на команду
08:03 · Россия. Первая лига
Беленов оценил турнирное положение «Рубина» в Первой лиге
07:44 · Россия. Премьер-лига
Черевченко - о работе Цорна в «Локомотиве»: «Таблица всё показывает»
07:37 · Россия. Премьер-лига
Норманн высказался о своём самочувствии после травмы
07:29 · Россия. Премьер-лига
Мойзес рассказал о срыве транфера в ЦСКА несколько лет назад
Все новости
Рекомендуем