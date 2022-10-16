Хачатурянц: «Это было тренерское противостояние высокого уровня»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» не удержал победу в сражении с земляками из ЦСКА, пропустив гол в самом конце игры. С другой стороны, первыми в этом матче забили именно армейцы, и посему ничью можно считать вполне справедливым исходом игры.

Своим мнением об игре поделился экс-президент Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

- И ЦСКА, и «Спартак» хотели выиграть, но получилась ничья. Это было тренерское противостояние специалистов, которые пришли в команды перед сезоном и выводят их на очень высокий уровень, - цитирует Хачатурянца новостное агентство ТАСС.