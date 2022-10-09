Умяров — о дерби с ЦСКА: Хочется, чтобы матч получился огненным

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем дерби с ЦСКА.

«Хочется, чтобы дерби ЦСКА — «Спартак» получилось огненным. Еще не думали даже о матче, потому что только закончилась игра с «Крыльями», — передаёт слова Умярова «Чемпионат».

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку.

«Красно-белые» разгромили «Крылья Советов» со счетом 5:2 в игре 12-го тура Российской премьер-лиги. В следующем туре «Спартак» в гостях сойдется с ЦСКА, встреча пройдет 16 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.