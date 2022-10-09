​Каррера: «Спартак» доказывает, что может бороться за чемпионство»

Бывший рулевой «Спартака» Массимо Каррера считает, что нынешняя команда Гильермо Абаскаля способна бороться за чемпионский титул.

«Спартак» может бороться за чемпионство! И он доказывает это победой за победой. «Спартак» в борьбе за титул», - сказал Каррера, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В воскресенье «Спартак» обыграл на своём поле «Крылья Советов» со счётом 5:2. Команда Гильермо Абаскаля сократила отставание от лидирующего в Премьер-лиге «Зенита» до пяти зачётных баллов.

Массимо Каррера приводил «Спартак» к чемпионству в сезоне 2016/2017. Это был первый титул «красно-белых» за 16 лет.