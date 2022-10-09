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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Каррера: «Спартак» доказывает, что может бороться за чемпионство»

09 Октября 2022 • 20:34 Комментировать
Спартак Москва
5:2
Крылья Советов
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Бывший рулевой «Спартака» Массимо Каррера считает, что нынешняя команда Гильермо Абаскаля способна бороться за чемпионский титул.

«Спартак» может бороться за чемпионство! И он доказывает это победой за победой. «Спартак» в борьбе за титул», - сказал Каррера, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В воскресенье «Спартак» обыграл на своём поле «Крылья Советов» со счётом 5:2. Команда Гильермо Абаскаля сократила отставание от лидирующего в Премьер-лиге «Зенита» до пяти зачётных баллов.

Массимо Каррера приводил «Спартак» к чемпионству в сезоне 2016/2017. Это был первый титул «красно-белых» за 16 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
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