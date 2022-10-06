Колосков: «Соболев — самый яркий центральный нападающий РПЛ»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал Александра Соболева лучшим форвардом РПЛ на данный момент.

«На мой взгляд, Соболев — один из лучших нападающих РПЛ. Откровенно говоря, я сейчас не очень погружен во все детали, мало смотрю РПЛ, только центральные матчи. Но из того, что я вижу, Соболев — самый яркий центральный нападающий», – заявил функционер в интервью «РБ Спорт».

По его словам, на улучшение показателей Александра повлиял новый наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль. Также Колосков отметил и возвращение на былой уровень Куинси Промеса, однако считать его лучшим легионером в истории «Спартака» Вячеслав Иванович пока что отказывается.

Отметим, что оба атакующих игрока столичного клуба ярко начали сезон. На счету Соболева шесть забитых мячей, а у Промеса – девять. Нидерландец возглавляет гонку бомбардиров Российской премьер-лиги.

