Баженов: «Крылья» играют в открытый футбол, поэтому «Спартаку» будет легче, чем с «Пари НН»

Бывший футболист сборной России Никита Баженов высказался в преддверии матча 12-го тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов».

«Самарцы, наверно, менее организованны в плане обороны, чем «Нижний», но у ребят более открытый футбол, поэтому «Спартаку» будет где-то даже проще и легче», — заявил Баженов «Спорт-Экспрессу».

«Красно-белые» занимают 4-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 очка после 11-ти туров, а самарский клуб располагается на 11-й строчке, набрав 11 зачетных баллов.

Встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится завтра, 9 октября, начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.