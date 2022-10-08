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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: «Крылья» играют в открытый футбол, поэтому «Спартаку» будет легче, чем с «Пари НН»

08 Октября 2022 • 16:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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Через 20 ч. 36 мин.

Бывший футболист сборной России Никита Баженов высказался в преддверии матча 12-го тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов».

«Самарцы, наверно, менее организованны в плане обороны, чем «Нижний», но у ребят более открытый футбол, поэтому «Спартаку» будет где-то даже проще и легче», — заявил Баженов «Спорт-Экспрессу».

«Красно-белые» занимают 4-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 очка после 11-ти туров, а самарский клуб располагается на 11-й строчке, набрав 11 зачетных баллов.

Встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится завтра, 9 октября, начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Никита Баженов Пари НН
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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