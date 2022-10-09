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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» перестрелял «Крылья», выиграв у Самары седьмой матч подряд: Соболев опять огорчил «бывших», Промес феерил

09 Октября 2022 • 16:04 Комментировать (2)
Спартак Москва
5:2
Крылья Советов
окончен

В матче 12-го тура РПЛ сошлись московский «Спартак» и самарские «Крылья».

Протокол игры  
Спартак Москва5:2Крылья Советов
  6'Ежов Роман (0:1)
(1:1) Промес Куинси45'  
(2:1) Соболев Александр Сергеевич50'  
  56'Рахманович Амер (2:2)
(3:2) Соболев Александр Сергеевич61'  
(4:2) Литвинов Руслан73'  
(5:2) Промес Куинси90'  
Селихов АлександрДенисов ДаниилЛитвинов РусланДжикия Георгий 80' (Мевля Миха ( 80') Хлусевич ДаниилУмяров Наиль 86' (Рассказов Николай ( 86') Пруцев Данил 81' (Маслов Павел ( 81') Зобнин РоманПромес КуинсиСоболев Александр СергеевичНиколсон Шамар 59' (Зиньковский Антон ( 59')
Запасные: Зорин ДаниилКлассен ЛеонМелёшин ПавелВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрЧернов Никита
Ломаев ИванБейл ГленнЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрЗотов Георгий  43'Ежов Роман 72' (Цыпченко Дмитрий ( 72') Витюгов Максим 73' (Бабкин Сергей ( 73') Коваленко Александр 82' (Соколов Артём ( 82') Пиняев Сергей 67' (Чиркович Александар ( 67') Глушенков МаксимРахманович Амер 82' (Шитов Владислав ( 82')
Запасные: Фролов ЕвгенийЛиповой ДанилОвсянников БогданГапонов ИльяБарач МатеоХубулов Владимир
09 октября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

Видео

0:1. Гол Романа Ежова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Романа Ежова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Промес забивает из офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Промес забивает из офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:2. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:2. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:2. Гол Амара Рахмановича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:2. Гол Амара Рахмановича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:2. Гол Руслана Литвинова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:2. Гол Руслана Литвинова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
5:2. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
5:2. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

В матче 12-го тура «Спартак» принимал «Крылья Советов». «Красно-белые» подходили к матчу в отличном настроении. Во-первых, радует трёхматчевая победная серия, за время которой москвичи успели разобрать не только «Факел» и «Пари НН», но и целый «Зенит». Во-вторых, вернулся после дисквалификации Александр Соболев, который обожает забивать как раз своему бывшему клубу. За два последних матча против «Крыльев» у него три гола, а у «Спартака» - шесть побед в последних шести очных матчах с самарцами.

Но в этот раз «Крылья» не обещали «Спартаку» лёгкой прогулки. Более того, обычно забивающий Соболев ошибся уже на шестой минуте матча, подарив самарцам контрнаступление. Пиняев слева бросил в прорыв Глушенкова, Максим быстро передал мяч Ежову, а Роман реализовал выход один на один с Селиховым – 0:1. «Спартак» довольно быстро отыгрался после обостряющего прострела Соболева и серии рикошетов, но Куинси Промес завершал атаку из очевидного офсайда и мяч засчитан не был.

Тут же «Крылья» могли забивать второй, однако Александр Селихов спас после удара Глушенкова с близкой дистанции. Пошёл проторенной дорожкой и «Спартак» - второй мяч «красно-белых» отменили под занавес тайма. Подача Промеса, скидка Николсона и удар Джикии из офсайда, счёт на табло не изменился. А заветные 1:1 болельщики «Спартака» увидели только на пятой компенсированной минуте – после заброса Умярова Денисов скинул мяч в центр штрафной на Промеса, а Куинси в касание прошил Ломаева.

На пятой компенсированной минуте «Спартак» сравнял, а на пятой минуте второго тайма забил второй. Опять же гиперактивный Промес с левого фланга отдал пас на Пруцева, Данил сыграл в штрафную площадь на Соболева, а тому никто не помешал пробить в дальний угол – 2:1. Но оборона «Спартака» сегодня была слишком гостеприимна. Очень быстро «Крылья» сравняли, воспользовавшись стандартом. Рахманович чуть ли не пахом протолкнул мяч в суматохе на угловом ударе – 2:2.

И тут Абаскаль сверкнул результативной заменой. Зиньковский заменил Николсона, а уже через две минуты выдал шикарный кросс на Соболева и Александр во второй раз заставил капитулировать «бывших» - 3:2. Просто злой гений «Крыльев». А в последней трети матча своё слово сказал Руслан Литвинов, замкнувший подачу Куинси Промеса на дальней штанге – 4:2. А финальную точку на пятой добавленной ко второму тайму минуте поставил всё тот же Промес, убежавший в контратаку и пробивший мимо Ломаева – 5:2.

Просто футбольный спектакль выдали «Спартак» и «КС», победителем уже по традиции их очных матчей вышли «красно-белые». Запрыгивает «Спартак» аж на второе место и на данный момент возвращает себе статус главного преследователя «Зенита».

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Комментарии (2)
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redwhite1959
09 Октября 2022 в 16:20
По Промесу можно чётко определить разницу между РПЛ, Ла Лигой и Эредивизи. В "Севилье" и Аяксе" Антоха не был основным игроком и по меркам этих лиг был твёрдым "середняком". В "Спартаке" Квинси самый что ни на есть основной игрок и "король" РПЛ! Как раньше люди ходили на Стрельцова и Черенкова, так сейчас ходят на Промеса! Убери его сейчас из состава "Спартака" и вместо призовой тройки будет снова 10-е место!((
Что не понравилось в игре "Спартака" - игра в обороне не выдерживает никакой критики - особенно "зона ответственности" Джикия - Хлусевич. Первый за спину всё время пускает мячи, второй из атаки не успевает вернуться вовремя. За Джикию и Соболева стыдно - оба игроки сборной и оба - главные симулянты РПЛ. "Спартак" выигрывает в два мяча, а Соболев, симулируя травмы, в последние 10 минут начинает время тянуть. Бесков такого симулянта сразу бы и затем НАДОЛГЛ на лавку усадил, чтобы не позорил народную команду. Что понравилось - хорошо высоко прессингуют, НАКОНЕЦ ТО пошли кроссы и навесы в штрафную соперника с их голевой реализацией! Даже стало казаться, что это наигранные комбинации))
CERG
09 Октября 2022 в 16:25
"Как раньше люди ходили на Стрельцова и Черенкова, так сейчас ходят на Промеса!"
-
Все таки жизнь то получше раньше была, надо сказать)..
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