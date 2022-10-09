«Спартак» перестрелял «Крылья», выиграв у Самары седьмой матч подряд: Соболев опять огорчил «бывших», Промес феерил

В матче 12-го тура РПЛ сошлись московский «Спартак» и самарские «Крылья».

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0:1. Гол Романа Ежова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Промес забивает из офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 3:2. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:2. Гол Амара Рахмановича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 4:2. Гол Руслана Литвинова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 5:2. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

В матче 12-го тура «Спартак» принимал «Крылья Советов». «Красно-белые» подходили к матчу в отличном настроении. Во-первых, радует трёхматчевая победная серия, за время которой москвичи успели разобрать не только «Факел» и «Пари НН», но и целый «Зенит». Во-вторых, вернулся после дисквалификации Александр Соболев, который обожает забивать как раз своему бывшему клубу. За два последних матча против «Крыльев» у него три гола, а у «Спартака» - шесть побед в последних шести очных матчах с самарцами.

Но в этот раз «Крылья» не обещали «Спартаку» лёгкой прогулки. Более того, обычно забивающий Соболев ошибся уже на шестой минуте матча, подарив самарцам контрнаступление. Пиняев слева бросил в прорыв Глушенкова, Максим быстро передал мяч Ежову, а Роман реализовал выход один на один с Селиховым – 0:1. «Спартак» довольно быстро отыгрался после обостряющего прострела Соболева и серии рикошетов, но Куинси Промес завершал атаку из очевидного офсайда и мяч засчитан не был.

Тут же «Крылья» могли забивать второй, однако Александр Селихов спас после удара Глушенкова с близкой дистанции. Пошёл проторенной дорожкой и «Спартак» - второй мяч «красно-белых» отменили под занавес тайма. Подача Промеса, скидка Николсона и удар Джикии из офсайда, счёт на табло не изменился. А заветные 1:1 болельщики «Спартака» увидели только на пятой компенсированной минуте – после заброса Умярова Денисов скинул мяч в центр штрафной на Промеса, а Куинси в касание прошил Ломаева.

На пятой компенсированной минуте «Спартак» сравнял, а на пятой минуте второго тайма забил второй. Опять же гиперактивный Промес с левого фланга отдал пас на Пруцева, Данил сыграл в штрафную площадь на Соболева, а тому никто не помешал пробить в дальний угол – 2:1. Но оборона «Спартака» сегодня была слишком гостеприимна. Очень быстро «Крылья» сравняли, воспользовавшись стандартом. Рахманович чуть ли не пахом протолкнул мяч в суматохе на угловом ударе – 2:2.

И тут Абаскаль сверкнул результативной заменой. Зиньковский заменил Николсона, а уже через две минуты выдал шикарный кросс на Соболева и Александр во второй раз заставил капитулировать «бывших» - 3:2. Просто злой гений «Крыльев». А в последней трети матча своё слово сказал Руслан Литвинов, замкнувший подачу Куинси Промеса на дальней штанге – 4:2. А финальную точку на пятой добавленной ко второму тайму минуте поставил всё тот же Промес, убежавший в контратаку и пробивший мимо Ломаева – 5:2.

Просто футбольный спектакль выдали «Спартак» и «КС», победителем уже по традиции их очных матчей вышли «красно-белые». Запрыгивает «Спартак» аж на второе место и на данный момент возвращает себе статус главного преследователя «Зенита».