Канчельскис заявил, через сколько лет «Спартак» снова станет чемпионом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, когда «Спартак» станет чемпионом.

«Довольно неловко отвечать на этот вопрос, кажется, что сложно угадать. Уверен, что болельщикам «Спартака» придется ждать еще минимум 7 лет до следующего чемпионства», — заявил Канчельскис «РБ Спорту».

Экс-игрок считает болельщиков «красно-белых» самыми терпеливыми в стране, ин нужно отдать должное и поблагодарить, фанаты этой команды заслуживают большего.

Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом в 2017 году, а в этом календарному году клуб завоевал Кубок России.