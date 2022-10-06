Мостовой считает, что «Спартак» продлит победную серию в матче с «Крыльями Советов»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей встречи 12-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Крыльями Советов».

«Сможет ли «Спартак» продолжить победную серию в матче с «Крыльями»? Скорее всего — да. Стоит ли Абаскалю опасаться соперника? Абаскаль причем здесь? Абаскаль не выходит на поле», — заявил Мостовой «Матч ТВ». Эксперт добавил, что игроки сами знают, кто против них выходит на поле.

Встреча между «Спартаком» и «Крыльями» состоится 9 октября, начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

Напомним, Абаскаль возглавляет «красно-белых» с июня текущего года.