​Сёмин не хочет комментировать игру Соболева

Известный российский тренер Юрий Сёмин получил вопрос об игре форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Не хочу комментировать, он не играет никакой роли. Это не мой футболист», - высказался Сёмин, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

В 10 матчах текущего чемпионата России Александр Соболев записал на свой счёт четыре забитых мяча. Прошлую игру против «Пари НН» форвард пропустил по причине дисквалификации. Теперь Соболев готовится к противостоянию с «Крыльями Советов», которое пройдёт в воскресенье, 9 октября.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.