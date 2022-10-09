Абаскаль: «Крылья» показывают очень динамичный футбол, очень активный футбол»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Ваш коллега, тренер «Крыльев» сказал, что будет два высоких нападающих, он ждет давления в центральной зоне. Как будут располагаться Николсон и Соболев в связи с опасением вашего коллеги?

- «Крылья» показывают очень динамичный футбол, очень активный футбол, любят играть с мячом, владеть мячом. Мы выбрали схему с двумя центральными нападающими, но в финальной стадии речь не о развитии игры, а о завершении атак.