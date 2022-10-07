Промес: «Я вернулся, чтобы вернуть «Спартак» на вершину»

Нападающий «Спартака» Куинси Промес поделился мнением о своей роли в московской команде.

Напомним, Промес выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год, после чего решил отправиться в «Севилью», а затем и в «Аякс». Но в феврале 2021 года голландский футболист вернулся в «Спартак». Вингер отметил, что он никогда не прятался от давления и критики, поэтому готов быть лидером своей команды.

«Я понимаю, что на моих плечах лежит огромная ответственность. Но когда я только вернулся, многие говорили: «Это уже не тот Промес, он изменился». Тогда я объяснял, что вся команда стала другой с момента моего первого прихода.

Мне часто говорят, что я лидер. Я стал старше, стараюсь помогать молодым ребятам. И эта роль меня устраивает. Я вернулся для этого — вернуть «Спартак» на вершину», — заявил Промес в видео на YouTube-канале «Спартака».

В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в составе «красно-белых» 15 матчей, забив в них 12 голов и отдав пять результативных передач.