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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес: «Я вернулся, чтобы вернуть «Спартак» на вершину»

07 Октября 2022 • 11:20 Комментировать (4)
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.10 14:00

Нападающий «Спартака» Куинси Промес поделился мнением о своей роли в московской команде.

Напомним, Промес выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год, после чего решил отправиться в «Севилью», а затем и в «Аякс». Но в феврале 2021 года голландский футболист вернулся в «Спартак». Вингер отметил, что он никогда не прятался от давления и критики, поэтому готов быть лидером своей команды.  

«Я понимаю, что на моих плечах лежит огромная ответственность. Но когда я только вернулся, многие говорили: «Это уже не тот Промес, он изменился». Тогда я объяснял, что вся команда стала другой с момента моего первого прихода.

Мне часто говорят, что я лидер. Я стал старше, стараюсь помогать молодым ребятам. И эта роль меня устраивает. Я вернулся для этого — вернуть «Спартак» на вершину», — заявил Промес в видео на YouTube-канале «Спартака».

В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в составе «красно-белых» 15 матчей, забив в них 12 голов и отдав пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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Комментарии (4)
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wild cat
07 Октября 2022 в 12:37
баюся жызни табе нихватит чобы вирнуть хрюндилей на виршину...)) такоя случаица рас ф питнацать лет и при благаприятнам стичении апстаятильстф...)) ну стримица фсиравно нада..энта пахвальна...)) а вдрух
One Live
07 Октября 2022 в 12:10
Вернулся и выиграл кубок, продлив годы без титулов днищу)
В следующем сезоне, если в Спартаке не будет дрязг и перестановок вполне смогут побороться за чемпионство!
ингерман
07 Октября 2022 в 11:39
ай вершина тваево шпортака спряцана пад карытом.. туды его и вернешь.. кхе-кхе.. )))
Gorchitsa 9
07 Октября 2022 в 11:26
А ещё поднять знаменитый спартаковский дух! 🐽
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