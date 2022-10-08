По стопам Дзюбы и Бакаева: «Спартак» может бесплатно отдать Селихова «Зениту»

Вопрос с вратарём «Спартака» Александром Селиховым остаётся непонятным. Контракт голкипера завершается через несколько месяцев, и ходят слухи, что он может перебраться в «Зенит». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над ситуацией.

«Спартак», кажется, может в очередной раз наступить на хорошо известные грабли. В который раз москвичи оказываются в сложном положении, когда у одного из лидеров заканчивается контракт, и тот уходит бесплатно. Кажется, только-только летом была ситуация с Зелимханом Бакаевым, и вот опять. Основной вратарь Александр Селихов может уйти, причём, по слухам, в его услугах заинтересован «Зенит».

Говорят, что в августе всё было готово для продления контракта, оставалось просто подписать все бумаги. Однако якобы в этот момент представители «Лукойла» решили поставить на паузу переговорный процесс. В итоге теперь есть серьёзный риск, что в середине сезона, который складывается довольно неплохо, команды лишится первого номера.

В такой ситуации часто на первый план выходят деньги, однако есть ощущение, что в данном случае дело не только в них. Нет сомнений, что Селихов хочет сейчас подписать серьёзный контракт. В апреле ему исполнится 29 лет, поэтому велика вероятность, что ближайший договор будет для него последним большим. Конечно, Селихов вратарь, так что он может играть ещё долго, но, учитывая его травматичность, сложно представить, что он будет играть ещё десять лет.

И всё же в этом кейсе дело вряд ли в деньгах. Во-первых, августовская история с неподписанием контракта, после чего в «Спартаке» появились Бальде и Мевля, вполне могла задеть Селихов. То есть у руководства не было времени, чтобы продлить контракт со своим первым номером, но было, чтобы привести футболистов, которые, мягко говоря, пока команду не усилили, но едва ли расстроены зарплатой, прописанной в их соглашениях.

Селихов на протяжении всей карьеры в «Спартаке» максимально уважительно относился к клубу. Он сидел под Ребровым в чемпионский сезон, потом оказался под Максименко. Однако Селихов всегда молча тренировался, чтобы быть готовым в тот момент, когда он мог пригодиться. Когда этот момент настал, вратарь показал свою значимость. В прошлом сезоне Селихов ведь вытащил «Спартак» в плей-офф Лиги Европы и совершал важные сейвы в чемпионате.

Честно говоря, кажется, что Селихов, прежде всего, хочет уважения от клуба, но есть ощущение, что не получает. Конечно, можно подходить формально. Вспоминать, что Селихов не молод, получает травмы, и есть риск, что опять надолго будет вне игры. И на лавке есть свой воспитанник Максименко, который всё же способный, талантливый и молодой, и ему надо давать время. Однако такой рациональный подход выглядит неверным.

Силу Селихова нагляднее всего доказывает тот факт, что он может перейти в «Зенит». То есть чемпиону и объективно самому сильному клубу страны он нужен, а «красно-белые» предпочитают экономить и отпустить. Выглядит нелогично.

В текущей ситуации «Спартаку» необходимо всеми силами сохранить Селихова, если есть хоть какие-то надежды и мечты чего-то добиться. Отдавать лучших игроков «Зениту» и надеяться с ним бороться – утопия. Уход Селихова в «Зенит» будет очень громким провалом и «Лукойла», и Пола Эшуорта лично. Они должны сделать всё, чтобы избежать такого неудачного «начала».

Роман Андреев