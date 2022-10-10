Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев взял ответственность за поражение от «Спартака» на себя

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал поражение от «Спартака» (2:5) в матче 12-го тура РПЛ.

23-летний голкипер взял вину за пропущенные командой мячи на себя. Напомним, что «красно-белые» нанесли по воротам Ломаева 14 ударов, пять из которых завершились забитыми мячами.

«Я виноват в пропущенных мячах от «Спартака». Мог сыграть лучше и выручить команду. К сожалению, не получилось. Не знаю, почему так произошло. Обидно», — приводит слова Ломаева «Чемпионат».

В текущем сезоне вратарь провёл в составе самарской команды 12 матчей, пропустив в них 19 голов и дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Крылья Советов» набрали 11 очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице.