Мостовой — о Соболеве: Какой он Холанн? Прекращайте эти сравнения!

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на сравнение форварда «красно-белых» Александра Соболева с Эрлингом Холанном.

«Соболев — русский Холанн? Прекращайте эти сравнения! Какой Холанн? У нас много кого с кем сравнивают», — заявил Мостовой «РБ Спорту».

По мнению эксперта, чтобы сравнивать Соболева с Холанном, ему нужно попасть туда, где играет норвежец.

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги со счетом 5:2. Соболев отметился дублем в этой встрече. Стоит отметить, что эта игра продлила голевую серию форварда до семи матчей подряд.