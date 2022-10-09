​Абаскаль рассказал о плохом самочувствии

Пресс-конференция главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после матча против «Крыльев Советов» получилась короткой. Перед её началом Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу московского клуба, сообщил журналистам, что Абаскаль плохо себя чувствует. Далее испанский тренер сказал несколько слов на этот счёт.

«Прежде всего, хочу попросить прощения. У меня сел голос, на днях была температура, очень плохо себя чувствую. Постарался максимально выложиться в матче, помогая ребятам», - сказал Абаскаль.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в двенадцатом туре чемпионата России со счётом 5:2.