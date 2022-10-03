Гаврилов — о Промесе: «Забивает голы? Ну, молодец»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Куинси Промеса.

Напомним, что в 11 проведённых матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата России, 30-летний футболист забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ветеран не смог ответить на вопрос, является ли Промес лучшим игроком РПЛ прямо сейчас, отметив, что ещё неизвестно, как голландец будет себя проявлять в дальнейших играх.

«Прошлый год он был в «Спартаке» и что, десятое место у команды. Неизвестно, как дальше он себя проявит. Забивает голы? Ну, молодец», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

Также эксперт призвал не делать поспешных выводов относительно перспектив команд в чемпионской гонке российского чемпионата, так как сейчас в РПЛ мало коллективов, показывающих стабильную игру.

После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» набрали 22 очка, расположившись на четвёртой строчке турнирной таблицы. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 9 октября против «Крыльев Советов». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.