Колосков: В игре «Спартака» чувствуется рука Абаскаля

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я уже не помню, какой был «Спартак» при Витории и Ваноли. Но то, что сейчас «красно-белые» играют хорошо, это факт. В игре команды чувствуется рука тренера», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Александр Соболев заиграл по-другому, Куинси Промес и Роман Зобнин вернулись на свой уровень, до травмы хорошо себя проявлял Виктор Мозес, а молодые Руслан Литвинов, Наиль Умяров и Даниил Денисов отлично вписались в состав. «Спартак» играет в современный футбол, Абаскаль доказал, что является хорошим специалистом, добавил Колосков.