Бояринцев: «С такой игрой «Спартак» может побороться за чемпионство»

Экс-полузащитник столичного «Спартака» Денис Бояринцев высказался о перспективах бывшего клуба после 12 туров Российской премьер-лиги.

«С такой игрой «Спартак» может побороться за чемпионство с «Зенитом». Почему нет? Прогресс у команды есть, но о глобальном пока преждевременно говорить», – заявил бывший хавбек «красно-белых» в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, многое может поменяться после зимней паузы, однако уровень игры на данном этапе сезона «Спартака» впечатляет.

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля ярко обыграли «Крылья Советов» со счётом 5:2 и вошли в тройку лидеров Российской премьер-лиги. На счету московского клуба 25 баллов, а отставание от «Зенита» составляет лишь пять очков.

