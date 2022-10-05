Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: Я не изменил своего мнения, «Спартак» должен быть в тройке

05 Октября 2022 • 22:35 Комментировать
Факел
...
Зенит
08.10 14:00

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, где окажутся «красно-белые» по итогам сезона.

«Я после первого тура говорил, что «Спартак» с таким составом должен быть в тройке. Я и сейчас не изменил своего мнения», — приводит слова Мостового Rusfootball.

Эксперт считает, что если «Спартак» не попадет в тройку по итогам сезона, то это будет проблемой, потому что в чемпионате лишь у «Зенита» состав сильнее, чем у «красно-белых».

После 11-ти туров Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, набрав 29 очков. Столичный клуб располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 22 зачетных балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
00:04 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что к «Зениту» никому не дадут приблизиться
05 Октября
22:55 · Россия. Премьер-лига
Ширко считает, что «Спартак» должен быть в топ-5 чемпионата России
22:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о чемпионской гонке в РПЛ: «Мы ждём, до какого тура сохранится интрига»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Я не изменил своего мнения, «Спартак» должен быть в тройке
22:16 · Россия. Премьер-лига
Сабуа заявил, что считает Галицкого великим человеком
21:40 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Факела» Квеквескири: «Я бы сделал выбор в пользу сборной Грузии»
21:29 · Кубок России
Ивахов: «Енисей» — это клуб единомышленников и настоящих мужиков»
21:20 · Россия. Первая лига
Юран: У Слуцкого что-то надломилось внутри
20:31 · Кубок России
Попов — о проходе «Уфы» в следующий раунд Фонбет Кубка России: «Победа — это самое главное!»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Факела»: У нас нет проблем с выплатами зарплаты
19:55 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» отреагировали на слова Генича о задержке зарплаты
19:54 · Россия. Премьер-лига
​Уткин получил несколько пощёчин и оскорбление от Камила Гаджиева 1
19:32 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал лучшего вратаря России 1
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Орлов противопоставил поведение Захаряна и Пеле
19:24 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал клуб, который может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
Все новости
Рекомендуем