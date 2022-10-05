Мостовой: Я не изменил своего мнения, «Спартак» должен быть в тройке

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, где окажутся «красно-белые» по итогам сезона.

«Я после первого тура говорил, что «Спартак» с таким составом должен быть в тройке. Я и сейчас не изменил своего мнения», — приводит слова Мостового Rusfootball.

Эксперт считает, что если «Спартак» не попадет в тройку по итогам сезона, то это будет проблемой, потому что в чемпионате лишь у «Зенита» состав сильнее, чем у «красно-белых».

После 11-ти туров Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, набрав 29 очков. Столичный клуб располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 22 зачетных балла.