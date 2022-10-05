Караваев — о «Ростове»: «Карпин создал слаженную, боевитую команду, которая ничего не боится»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев похвалил «Ростов» за игру 11-го тура РПЛ, в которой петербуржцы одолели команду Валерия Карпина со счётом 3:1.

По мнению Караваева, в отличии от других команд, «Ростов» не побоялся показать в матче с «сине-бело-голубыми» атакующий футбол.

«Карпин создал слаженную, боевитую команду, которая ничего не боится, поставил «Ростову» игру. Многие к нам приезжают и ставят «автобус» — а «Ростов» действительно играл в футбол. Это здорово, молодцы», — цитирует Караваева Sport24.

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» набрал 29 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» отстаёт от петербуржцев на семь баллов, занимая третью строчку.