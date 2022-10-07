Лахтер — об Аршавине: «Я благодарен судьбе, что нас свела, несмотря на все его финты ушами»

Известный футбольный Денис Лахтер рассказал о своём бывшем клиенте Андрее Аршавине.

Лахтер признался, что рад знакомству с Аршавиным, несмотря на то, что ранее футболист нелестно отзывался о нём в прессе.

«Я благодарен судьбе, что нас свела. Несмотря на все его финты ушами.

По моей репутации уже ничего не может ударить! Один неглупый парень мне сказал: «Слышал о вас столько гадостей, что у меня не вызывает ни малейшего сомнения — Лахтер порядочный человек». Вся эта блевотина в прессе на людей разумных действует совершенно иначе!» — цитирует Лахтера «Спорт-Экспресс».

В период своей карьеры Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань», «Кайрат» и лондонский «Арсенал». Также на счету футболиста 75 матчей и 17 голов в составе национальной сборной России.