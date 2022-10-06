Семак: Матч с «Факелом» будет непростым

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи 12-го тура РПЛ с «Факелом».

Семак сказал официальному сайту клуба, что «Факел» никак не изменился по сравнению с прошлой игрой, команда продолжает идти по пути бывшего наставника Олега Василенко. Воронежский клуб хорошо играет дома, у них всего одно поражение в родных стенах, всем тяжело играть на их поле, добавил специалист.

Матч между «Факелом» и «Зенитом» состоится 8 октября, начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Напомним, «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице РПЛ, а «Факел» идет на 12-й строчке.