Малком реализовал выход один на один с вратарём и сравнял счёт в матче с «Факелом»

В середине первого тайма матча 12-го тура Премьер-лиги между «Факелом» и «Зенитом» снова обновился счёт. На 28-й минуте Деян Ловрен сильным пасом со своей половины поля бросил в отрыв Малкома, который оказался один перед голкипером Ильей Свиновым и переиграл его в ближнем бою. Напомним, что в начале поединка метко пробил головой Георгий Гонадзе, этому предшествовал навес с углового.

На табло загорелись цифры 1:1. «Зенит» до семи очков увеличивает отрыв от ЦСКА, «Факел» с 10 очками балансирует на грани зоны стыковых матчей. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.