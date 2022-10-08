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Малком реализовал выход один на один с вратарём и сравнял счёт в матче с «Факелом»

08 Октября 2022 • 14:38 Комментировать
Факел
1:1
Зенит
2-й тайм

В середине первого тайма матча 12-го тура Премьер-лиги между «Факелом» и «Зенитом» снова обновился счёт. На 28-й минуте Деян Ловрен сильным пасом со своей половины поля бросил в отрыв Малкома, который оказался один перед голкипером Ильей Свиновым и переиграл его в ближнем бою. Напомним, что в начале поединка метко пробил головой Георгий Гонадзе, этому предшествовал навес с углового.

На табло загорелись цифры 1:1. «Зенит» до семи очков увеличивает отрыв от ЦСКА, «Факел» с 10 очками балансирует на грани зоны стыковых матчей. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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ФАКЕЛ ЗЕНИТ
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