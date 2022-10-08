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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» прервал 7-матчевую победную серию «Зенита» в РПЛ в матче с голом и эпичным промахом Малкома

08 Октября 2022 • 15:56 Комментировать (3)
Факел
1:1
Зенит
окончен

Избавившийся от близких преследователей «Зенит» отправился в двенадцатом туре в гости к непростому аутсайдеру «Факелу».

Протокол игры  
Факел1:1Зенит
(1:0) Гонгадзе Георгий12'  
  28'Малком Филипе (1:1)
Свинов ИльяМорозов ЕвгенийБожин СергейСуслов Кирилл  37'Шляков Евгений 46' (Мастерной Владислав ( 46') Мендель АндрейКалинин ИгорьАкбашев Роман 69' (Магаль Руслан ( 69') Квеквескири Ираклий 78' (Максимов Максим ( 78') Гонгадзе Георгий 61' (Дмитриев Олег ( 61') Аппаев Хызыр
Запасные: Дашаев АсланЧеров ВасилийШаваев АлиханСмирнов МихаилГородовой АлексейАльшин ИльнурИвахнов МатвейЧерняков Даниил
Кержаков МихаилКараваев Вячеслав 86' (Мантуан Густаво ( 86') Ловрен ДеянРодригаоДуглас СантосБарриос ВилмарМалком ФилипеКузяев ДалерВендел Маркус 86' (Бакаев Зелимхан ( 86') Клаудиньо 79' (Ерохин Александр ( 79') Кассьерра Матео 79' (Мостовой Андрей ( 79')
Запасные: Королёв ГеоргийЧистяков ДмитрийАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой ДанилИван Куарезма
08 октября. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

Видео

1:0. Гол Георгия Гонгадзе (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Георгия Гонгадзе (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Филипе Малкома (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Филипе Малкома (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Мяч попал в перекладину ворот хозяев (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Мяч попал в перекладину ворот хозяев (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

Где-то полтора месяца назад первое место «Зенита» вызывало вопросы, но ЦСКА, «Ростов», «Спартак» и «Динамо» не смогли встать на лидерскую тропу. В плане количества очковых потерь лучше всех привычно смотрится питерский клуб. Кстати, подопечные Семака обыграли все вышеперечисленные команды в очных встречах. Последним из этого списка от петербуржцев пострадал «Ростов» – в прошлом туре. Благодаря той победе «сине-бело-голубые» оказались выше второго места на шесть баллов.

У «Факела» «Зенит» в этом сезоне также до отчётного матча уже выигрывал – то произошло в Кубке России в последний день лета. Дубль Кассьерры принёс тогда «сине-бело-голубым» победу со счётом 2:0. Понятно, что у воронежской команды гораздо более низкий класс, но в домашних матчах она бывает очень колючей – это успели испытать на свой шкуре те же «Динамо» и «Локомотив». Да и «Спартаку» пришлось там отыгрываться, хоть он и выиграл в итоге крупно.

И для «Зенита» в условной столице Черноземья стал реализовываться не самый гладкий сценарий. На двенадцатой минуте Акбашев подал угловой с правого края, а Гонгадзе без сопротивления головой переправил мяч в сетку (1:0). Гости имели большое преимущество по владению и практиковали проникающие пасы. На 23-й минуте Малком принял заброс на правом полуфланге и с острого угла не очень опасно переправил мяч в руки Свинову. А вот ещё более длинная закидушка от Ловрена в стиле Ракицкого на другой полуфланг стала роковой для «Факела». Малком подобрал мяч и, положив корпус, катнул его в левую часть створа (1:1).

Но что сделал Малком на 32-й минуте? Киксанул бы так российский нападающий – над ним бы долго смеялись. Шляков в своей штрафной откатил мяч Свинову, а тот недооценил опасность и подарил его Сантосу. От Дугласа напрашивалась короткая поперечная передача, которую он и выполнил. Адресатом был Малком, каким-то непонятным образом коряво пославший мяч в сторону и выше створа. А ведь находился он без опеки около одиннадцатиметровой отметки, и ворота перед ним были пустые.

Пятибратов разумно выбрал оборонительный вариант на весь матч, то есть и на второй тайм тоже. После перерыва питерцы продолжили тягуче наседать, наталкиваясь на эшелонированные порядки соперника. Малком и Клаудиньо имели, может, и опасные шансы в чужой штрафной, но не забивали, и не было ощущения, что воронежцы обязательно должны были дрогнуть. Ближе всего к голу гости были, когда Кассьера на подаче углового попал головой в перекладину, мяч от неё отскочил в поле.

В концовке «Факел» стал намекать на то, что и он может вырвать победу. Вновь хозяева создали подобие момента после корнера – Кержакову пришлось накрывать удар со второго этажа Максимова. Итог – ничья 1:1. «Факел» наверняка доволен ею больше. Воронежцы встали стеной, не испугались и отняли два очка у питерцев. Прервалась семиматчевая выигрышная серия «Зенита» в чемпионате России. Теперь эксперты будут обсуждать возвращение «сине-бело-голубых» к формату игры с дальними забросами. Для «Факела» это в чемпионате третья подряд ничья и четвёртый кряду матч без поражений.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел Чемпионат России РПЛ
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Комментарии (3)
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wertygaz
08 Октября 2022 в 17:13
А что на Факел настроя нет? Вроде и состав боевой, а результат почти нулевой…
Cruyff
08 Октября 2022 в 16:11
весь газ сгорел на факеле
ингерман
08 Октября 2022 в 16:00
ай флегма-физрук - ппх! )))
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Факел Факел
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