Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Факелом» 1:1 в матче 12-го тура РПЛ.

- Раздосадованы ничьей «Зенита» с «Факелом»?

- Я понимаю, что «Зенит», как и любая команда, может терять очки и будет их терять, но не ожидал, что это произойдет в матче с «Факелом». Эта команда только вышла в РПЛ. На самом деле я не вижу никаких проблем после этой ничьей. Их не стало больше для «Зенита».

- То есть, вы не считаете, что такие осечки команды Семака дают шансы конкурентам?

- Да нет. Мы видим, что осечки есть у всех, кто может считать себя конкурентом. Намного важнее конкурентам побеждать в личных встречах с «Зенитом». Тогда, возможно, кто-то будет конкурентом. А так «Зенит» теряет очки с командами, которые не претендуют на первое место.

- Как считаете, есть ли у «Зенита» проблема с настроем на аутсайдеров?

- Не думаю, что именно на аутсайдеров. У «Зенита» который год есть единственная проблема, которую можно отметить, это мотивация. Очень тяжело мотивировать себя, когда футболисты видят и понимают, что они сильнее других команд. Например, они выходят, какую-то встречу проводят плохо и все равно побеждают 3:0 и думают, что за уровень, если мы плохо играем и выигрываем? И так на протяжении нескольких лет. Еще очень многое в «Зените» зависит от иностранцев. Мы понимаем, что вот сейчас Малком убежит, забьет мяч и все будет хорошо. Зачастую так и происходит. А когда это случается из раза в раз, к этому привыкаешь и не очень адекватно воспринимаешь себя в команде. Ребята выходят, и думают: «Вот сейчас кто-нибудь хорошо сыграет, и мы победим».

- Малком, кстати забил «Факелу».

- Я не только про него говорю. В команде есть и другие футболисты такого же плана, которые и определяют результат у «Зенита». Для меня очевидно, что есть группа игроков, определяющих результат, и группа футболистов, которых можно перекинуть из того же «Факела» в «Зенит», и они тоже станут чемпионами.

- Обычно говорят, что нет права на ошибку, но у «Зенита» оно есть. Может это играет свою роль?

- Мне кажется наоборот, это позволяет играть расковано. Мы понимаем, что мастерство у игроков есть, раз они попали в «Зенит». Ребята спокойно играют, ничего не давит. Но опять же, это стечение обстоятельств – недонастрой «Зенита» и сверхмотивация «Факела». Плюс удача. Вот и получилась ничья.

- «Факел» открыл счет в матче, и удивительно, что «Зенит» не сумел после этого включиться на всю мощь и забить мяча три.

- Да, удивительно, но так бывает. Пока «Зенит», несмотря на то, что теряет очки, не имеет поражений. Многим хотелось бы сказать, что «Зенит» не тот. После каждой ничьей так говорят, но надо понимать, что какой бы плохой не был «Зенит», другие еще хуже.

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- Видите ли вы спад у «Зенита»?

- Очень тяжело говорить о спадах, потому что «Зенит» - чемпион на протяжении последних лет. Для меня спад – это когда команда месяц не может выиграть. А если она играет вничью раз в месяц, о каком-то спаде говорить не приходятся. Но даже если у питерцев будет спад, мы его не заметим.

- Какой комфортный очковый задел нужен «Зениту», чтобы чувствовать себя уверенно?

- Любой запас очков комфортный. Даже если будет равенство очков, «Зенит» все равно будет себя чувствовать уверенно. Не вижу проблем, которые могут повлиять на психологию футболистов, которые несколько лет подряд становились чемпионами.

Елена Григорьевская