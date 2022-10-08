Клаудиньо, Малком и Кассьерра - в старте «Зенита» на матч с «Факелом»

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на выезде встретится с воронежским «Факелом». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на предстоящую встречу.

С первых минут в составе «Факела» появятся: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сделал ставку на следующих игроков: Кержаков, Караваев, Дуглас, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Матч пройдет в Воронеже и начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.