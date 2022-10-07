Бубнов дал прогноз на матч «Факел» - «Зенит»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о гостевом матче петербургского «Зенита» против воронежского «Факела» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.

«0:3. Единственное, что может спасти «Факел» - недооценка со стороны «Зенита». Впрочем, убежден, что отказываться от своей игры воронежцы все равно не станут», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Факел» - «Зенит» состоится в Воронеже в субботу, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

После 11 туров петербуржцы лидируют в таблице РПЛ с 6-очковым отрывом, а воронежцы располагаются на 12-й строчке.