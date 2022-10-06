Чанов: Я бы не сказал, что Селихов сильнее Кержакова

Экс-вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о возможном переходе голкипера «Спартака» Александра Селихова в «Зенит».

«Мне кажется, что ни один из тренеров или игроков, переходящих в «Зенит», не может быть уверен, что его ждет теплое место, к которому не потребуется прилагать усилий», — приводит слова Чанова «Спорт День за Днем».

Эксперт заявил, что не считает Селихова лучше Михаила Кержакова, но конкуренция всегда идет на пользу, в составе будет тот, кто сильнее.

В текущем сезоне 28-летний Селихов провел 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и три раза смог сохранить свои ворота «сухими». Действующий трудовой договор вратаря с клубом рассчитан до конца 2022 года.