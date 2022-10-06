Петржела считает, что Акинфееву нужно перейти в «Зенит»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном переходе голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в санкт-петербургский клуб.

«Я считаю, что Игорю Акинфееву надо перейти в «Зенит». Он лучший вратарь в России и должен играть в лучшем российском клубе», — цитирует слова Петржелы «РБ Спорт».

Специалист заявил, что вратарю уже 36 лет, поэтому он может перейти в «Зенит» для того, чтобы выиграть трофей перед завершением карьеры, ведь о нем постоянно все говорят, он точно поможет «сине-бело-голубым».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за основной состав он выступает с 2003 года. В текущем сезоне голкипер провел 12 матчей, в которых пропустил 11 голов и четыре раза сохранил свои воротам «сухими».