Аршавин ответил на критику Лахтера

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин отреагировал на критику со стороны своего бывшего агента Денниса Лахтера.

«Лахтер назвал меня душным? Я даже не знал об этом, если бы вы мне об этом не сказали. Я не буду на это обращать внимания», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

В период своей карьеры Аршавин выступал за такие клубы, как «Зенит», «Кайрат», «Кубань» и лондонский «Арсенал». Профессиональную игровую карьеру футболист завершил в начале 2019 года. В настоящий момент экс-форвард сборной России занимает должность помощника исполнительного комитета в своём родном клубе «Зените».