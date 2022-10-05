Радченко назвал клуб, который может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о конкуренции в РПЛ.

«Большую часть первого круга уже сыграли и видно, что команды, которые могут конкурировать, ничего не могут сделать «Зениту». «Зенит» на голову сильнее остальных», — цитирует слова Радченко «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, единственное, что может произойти — другие команды могут набрать хорошую форму во время зимнего перерыва. Если «Спартак» купит игроков и решит все внутренние проблемы, то сможет составить конкуренцию «Зениту», добавил тренер.

«Сине-бело-голубые» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 29 набранных очков после 11-ти туров.