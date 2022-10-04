​«Интрига жива»: Каррера прогнозирует спад у «Зенита»

По итогам одиннадцатого тура чемпионата России «Зениту» удалось увеличить отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице до шести очков. Складывается ощущение, что питерцы снова, пятый раз подряд, завоюют титул чемпиона Премьер-лиги. Впрочем, итальянский тренер Массимо Каррера, который в своё время работал в «Спартаке», ещё видит интригу.

«У «Зенита» обязательно будет спад посреди чемпионата. «Спартак» и ЦСКА должны воспользоваться этим шансом, чтобы вернуться в чемпионскую гонку. Интрига в РПЛ жива», - высказался Каррера, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В следующем туре Премьер-лиги «Зенит» будет играть на выезде против «Факела».