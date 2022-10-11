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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев высказался о натурализации Малкома

11 Октября 2022 • 21:48 Комментировать
Факел
1:1
Зенит
окончен

Знаменитый российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о недавнем заявлении Малкома Филипе касательно возможного получения российского паспорта.

«Слова Малкома достойны уважения. Изначально предполагаем хорошее в этих словах. Всё это хорошо, особенно в сложившейся ситуации. Положительно отношусь к возможной натурализации Малкома и Клаудиньо», – заявил уважаемый тренер в интервью «Чемпионату». По словам Гаджиева, получение российского гражданства бразильскими звёздами «Зенита» поможет всему отечественному футболу.

Напомним, что Малком хочет получить паспорт в знак уважения к России и «Зениту», которые тепло приняли бывшего форварда «Бордо» и «Барселоны». Также игрок рассказал, что новое гражданство поможет «сине-бело-голубым» снять нагрузку на легионерские места, поэтому решение футболист принимал не в одиночку.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гаджи Гаджиев Малком Филипе
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