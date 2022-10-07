Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Бакаев усилил «Зенит»

07 Октября 2022 • 12:05 Комментировать
Факел
...
Зенит
08.10 14:00

Кахор Муминов, агент полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, считает, что его клиент смог усилить петербургскую команду после своего перехода из «Спартака» минувшим летом.

Отметим, что ранее бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев выразил мнение, что Бакаев не сможет усилить «сине-бело-голубых».

«Наверное, в этом вопросе Игорь Корнеев разбирается лучше всех. Его приглашали в «Зенит» в своё время, и он его не усилил…

Когда в команду приходит игрок уровня Бакаева, он её априори усиливает», — приводит слова Муминова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний Бакаев провёл за «Зенит» 13 матчей, отметившись в них одним забитым голом и тремя результативными передачами. После 11 туров петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 29 набранными очками в своём активе. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.22 в 17:30
Урал Урал
Химки Химки
2.14 3.55 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
12:05 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бакаев усилил «Зенит»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Сочи» - «Локомотив» от Бубнова
11:32 · Россия. Премьер-лига
Силкин рассказал, на что необходимо обратить внимание «Динамо» в матче с ЦСКА
11:20 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Я вернулся, чтобы вернуть «Спартак» на вершину» 4
11:00 · Россия. Премьер-лига
Кукуляк назвал трёх самых вежливых футболистов РПЛ
10:24 · Россия. Премьер-лига
Промес оценил игру Соболева в этом сезоне
10:18 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал, кто победит в дерби ЦСКА - «Динамо»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Промес рассказал, как изменилась его игра при Абаскале
10:04 · Кубок России
Промес хочет победить «Зенит» в РПЛ
09:52 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев планирует определиться с новым клубом зимой
09:32 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Факел» - «Зенит»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Лахтер — об Аршавине: «Я благодарен судьбе, что нас свела, несмотря на все его финты ушами»
08:47 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Бакаев может вернуться в «Спартак»
07:10 · Россия. Премьер-лига
Футбол помогает даже за решёткой
06:13 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Оренбурга»: «Мне нравится Россия как страна, нравится РПЛ» 1
Все новости
Рекомендуем