Агент: «Бакаев усилил «Зенит»

Кахор Муминов, агент полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, считает, что его клиент смог усилить петербургскую команду после своего перехода из «Спартака» минувшим летом.

Отметим, что ранее бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев выразил мнение, что Бакаев не сможет усилить «сине-бело-голубых».

«Наверное, в этом вопросе Игорь Корнеев разбирается лучше всех. Его приглашали в «Зенит» в своё время, и он его не усилил…

Когда в команду приходит игрок уровня Бакаева, он её априори усиливает», — приводит слова Муминова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний Бакаев провёл за «Зенит» 13 матчей, отметившись в них одним забитым голом и тремя результативными передачами. После 11 туров петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 29 набранными очками в своём активе.