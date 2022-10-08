Хомуха: «ЦСКА по силам бросить перчатку «Зениту»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Хомуха высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем розыгрыше Премьер-лиги. По его мнению, московскому ЦСКА по силам составить конкуренцию петербургскому «Зениту».

«Если «Зенит» снизит темп набора очков - шанс появится. Москвичи могут приблизиться. Матч в Питере продемонстрировал: ЦСКА по силам бросить перчатку «Зениту», - приводит слова эксперта RT.

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака лидирую т в турнирной таблице РПЛ, опережая идущих вторыми «армейцев» на шесть баллов.

В 12-м туре «Зенит» сыграет с «Факелом», а ЦСКА будет противостоять «Динамо».